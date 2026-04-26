Blitz in via Capo passero denunciati due pusher | sequestrate un chilo e mezzo di droghe

Durante un controllo in via Capo Passero, gli agenti di polizia hanno fermato due giovani di 22 e 23 anni, che avevano il volto parzialmente coperto e si aggiravano richiamando l’attenzione dei passanti. Nei loro confronti sono state trovate e sequestrate circa un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga che ha coinvolto anche altre zone della città.

Controlli anti-spaccio di droga della polizia a San Giovanni Galermo e nella zona di Trappeto. In via Capo Passero gli agenti hanno notato due ragazzi sospetti, di 22 e 23 anni, entrambi con il volto parzialmente coperto mentre richiamavano l’attenzione degli automobilisti in transito. I.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spaccio di droga in via Capo Passero, arrestati quattro pusherI carabinieri hanno arrestato quattro giovani spacciatori di Catania e San Pietro Clarenza. Controlli della polizia in via Ustica e Capo Passero: sequestrate numerose dosi di cocaina e marijuanaNel corso dell'attività, sono state inoltre identificate 94 persone, di cui 29 già note alle forze dell'ordine, e controllati 58 veicoli tra auto e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Droga tra i rifiuti, vedette e pusher in fuga: raffica di arresti a Tor Bella Monaca; Turni massacranti e paghe a cottimo: blitz nel laboratorio tessile a Prato, imprenditrice arrestata – Video; Dieci ore al giorno per 800 euro al mese: operai sfruttati, blitz in un laboratorio tessile. Arrestata la titolare; Crack e cocaina nei tombini: maxi blitz con i droni al Quarticciolo. Le telecamere mostrano il blitz del 31enne californiano che ha sparato alla cena di gala con i giornalisti e la reazione della sicurezza - facebook.com facebook Il blitz di Meloni: eliminati i vincoli per raddoppiare 4 gasdotti esteri. Più import da Libia, Azerbaigian e Algeria. @salvini_giacomo x.com