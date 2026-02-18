Controlli della polizia in via Ustica e Capo Passero | sequestrate numerose dosi di cocaina e marijuana

La polizia ha sequestrato numerose dosi di droga durante i controlli in via Ustica e Capo Passero a Catania, a causa di attività di spaccio che si svolgevano in quelle aree. Gli agenti hanno trovato cocaina e marijuana nascoste in diversi punti delle strade, interrompendo così un flusso di sostanze illegali. Le operazioni si inseriscono in un’azione più ampia di monitoraggio nei quartieri della città, già avviata nei giorni scorsi.

Nel corso dell'attività, sono state inoltre identificate 94 persone, di cui 29 già note alle forze dell'ordine, e controllati 58 veicoli tra auto e scooter Proseguono a Catania le operazioni di controllo del territorio coordinate dalla polizia. Dopo gli interventi dei giorni scorsi nei quartieri di San Cristoforo, Librino e San Berillo, l'attenzione degli agenti si è concentrata su Trappeto Nord, in particolare in via Ustica e via Capo Passero, zone monitorate per contrastare lo spaccio di droga. Nel corso dell’attività, sono state identificate 94 persone, di cui 29 già note alle forze dell'ordine, e controllati 58 veicoli tra auto e scooter.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Controlli antidroga a Catania: arrestato 42enne con cocaina, crack e marijuana in via Capo PasseroDurante un blitz dei carabinieri in via Capo Passero, un uomo di 42 anni è stato fermato con droga in tasca.

Blitz della polizia locale al parco XXII Aprile, sequestrate otto dosi di marijuanaLa polizia locale ha scoperto otto dosi di marijuana nel parco XXII Aprile dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini.

