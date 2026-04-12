I carabinieri hanno effettuato un'operazione di controllo in Valle Cervo, durante la quale hanno fermato due giovani coinvolti in attività legate alle sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati identificati e sottoposti a verifiche, senza che siano stati riportati altri dettagli sulle eventuali accuse o sequestri effettuati. La vicenda si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell'ordine sul territorio.

I carabinieri hanno condotto operazioni di controllo in Valle Cervo, portando all’identificazione di due giovani coinvolti con sostanze stupefacenti. Un ventenne nato nel 2000 è stato segnalato dopo il ritrovamento di droga al suo possesso, mentre un secondo individuo della stessa zona ha ricevuto una denuncia a seguito del rifiuto di sottoporsi ai test sanitari previsti durante l’accertamento. L’attività di pattugliamento nelle zone montane. Le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi hanno colpito direttamente la fascia giovanile del territorio vallivo. Nel primo episodio, l’intercettazione ha riguardato un soggetto del 2000, la cui posizione è stata formalizzata tramite una segnalazione diretta dopo il sequestro delle sostanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz in Valle Cervo: due giovani fermati dai Carabinieri per droga

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