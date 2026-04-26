Lo scorso fine settimana, i carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno chiuso la discoteca Il Faro di Brusnengo. Durante l'intervento sono state contestate sanzioni per un totale di 15.000 euro. La chiusura è avvenuta a seguito di un blitz nel locale, che ha portato al sequestro e alla sospensione delle attività. Nessun dettaglio sulle motivazioni specifiche dell’intervento è stato comunicato.

? Cosa sapere Carabinieri e ispettori del lavoro chiudono la discoteca Il Faro di Brusnengo lo scorso fine settimana.. Sanzioni da 15mila euro per tre lavoratori in nero e gravi carenze antincendio.. Le luci della storica discoteca Il Faro di Brusnengo si sono spente lo scorso fine settimana dopo un’operazione congiunta dei carabinieri di Cossato, che ha portato alla sospensione immediata dell’attività e a sanzioni per circa 15mila euro. L’intervento, scaturito dalle attività di controllo coordinate dalla prefettura di Biella per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione e la tutela dei lavoratori, ha coinvolto diverse forze specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz al locale Il Faro: stop immediato e 15mila euro di sanzioni

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