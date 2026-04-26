Nella zona di Roma Est, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di due persone. Durante il blitz sono stati sequestrati droga e circa 10.550 euro in contanti. L'intervento ha interessato le aree di Rocca Cencia e Borghesiana, dove sono state chiuse alcune attività commerciali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia è stata confermata dai carabinieri coinvolti nell'operazione.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano due persone e sequestrano droga e 10.550 euro a Roma Est.. L'operazione colpisce lo spaccio e chiude attività commerciali a Rocca Cencia e Borghesiana.. I Carabinieri della Compagnia di Frascati e il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria hanno sbaragliato i network dello spaccio a Rocca Cencia, Borghesiana, Finocchio, Valle Martella e Pantano con un blitz che ha portato al sequestro di oltre un chilo di stupefacenti e circa 10.550 euro in contanti. L’operazione straordinaria, pianificata seguendo le direttive del Prefetto Lamberto Giannini per colpire l’illegalità nei quartieri più fragili della periferia est, ha l’impiego coordinato di diverse unità specializzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Roma Est: arresti e sequestro di droga e migliaia di euro

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