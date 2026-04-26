Blitz a ' Nderr alla Lanz | pesce senza tracciabilità e banchetti abusivi scattano i sequestri

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia Locale, Guardia Costiera e personale sanitario della Asl hanno effettuato controlli al Molo San Nicola in seguito a segnalazioni riguardanti la vendita di pesce senza tracciabilità e attività di banchetti abusivi. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati diversi stock di prodotti ittici irregolari e sono stati verificati eventuali illeciti nelle modalità di vendita nel porto. Gli interventi sono stati concentrati sulla tutela della legalità nel settore della pesca locale.