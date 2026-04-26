Blitz a ' Nderr alla Lanz | pesce senza tracciabilità e banchetti abusivi scattano i sequestri
Nella giornata di ieri, agenti della Polizia Locale, Guardia Costiera e personale sanitario della Asl hanno effettuato controlli al Molo San Nicola in seguito a segnalazioni riguardanti la vendita di pesce senza tracciabilità e attività di banchetti abusivi. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati diversi stock di prodotti ittici irregolari e sono stati verificati eventuali illeciti nelle modalità di vendita nel porto. Gli interventi sono stati concentrati sulla tutela della legalità nel settore della pesca locale.
Controlli al Molo San Nicola per verificare la regolarità della vendita del pescato. Nei giorni scorsi, personale della Polizia Locale - Nucleo Annona, insieme alla Guardia Costiera di Bari e al servizio sanitario della Asl, ha effettuato un’ispezione tra i pescatori presenti nell’area.🔗 Leggi su Baritoday.it
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