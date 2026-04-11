I vigili si mascherano per battere truffatori e abusivi Blitz in centro | scattano denunce e sequestri

Gli agenti della polizia locale di Roma hanno effettuato un blitz in centro città, indossando maschere per evitare di essere riconosciuti durante le operazioni contro i

Per batterli hanno dovuto nascondere la faccia. Non è la trama di un film d'azione, ma la nuova strategia messa in campo dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dei "campanellari" - ovvero i professionisti della truffa delle tre campanelle - e degli abusivi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dormivano nell'ex centro civico alluvionato: blitz della Polizia Locale, scattano denunce ed espulsioniControlli anti-degrado in via Renaccio: cinque uomini sorpresi all'interno dello stabile pubblico in ristrutturazione, tre di loro erano irregolari...

Allerta spoofing nel Salento: i truffatori si mascherano dietro il numero della questuraNumeri falsificati sui display per richiedere denaro, la polizia lancia l’allarme.

Blitz contro gli immigrati, assolti tutti i vigiliCASERTA - Non ci fu abuso, né sequestro di persona per il blitz dei vigili urbani di Caserta nei confronti di alcuni venditori ambulanti senegalesi fermati nell’aprile del 2006 e portati nei locali ... ilmattino.it

Scatta il blitz in via Fada. I vigili sfrattano la carovana. Sequestrati nove camperControlli della polizia locale nel parcheggio dopo le proteste dei residenti della zona. Multe salate per gli occupanti dei mezzi risultati senza copertura assicurativa. . Serata di controlli ... ilrestodelcarlino.it