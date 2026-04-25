Corea 20enne sorpreso in casa con oltre un 1 chilo di hashish | arrestato
Un giovane di 20 anni è stato arrestato a seguito di un intervento dei carabinieri nella sua abitazione, dove sono stati trovati più di un chilogrammo di hashish, insieme a strumenti per pesare e confezionare la droga e una somma di denaro contante. L’arresto è stato eseguito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato durante le operazioni di polizia.
Un 20enne livornese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato sorpreso in casa dai carabinieri con oltre un chilo di hashish, oltre a strumenti per pesatura e confezionamento, nonché denaro contante. Il tutto è avvenuto nel.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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