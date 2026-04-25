Corea 20enne sorpreso in casa con oltre un 1 chilo di hashish | arrestato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a seguito di un intervento dei carabinieri nella sua abitazione, dove sono stati trovati più di un chilogrammo di hashish, insieme a strumenti per pesare e confezionare la droga e una somma di denaro contante. L’arresto è stato eseguito per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato durante le operazioni di polizia.