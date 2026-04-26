Blanche nel mirino dell' aggressore i membri dell' amministrazione Trump'

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l'aggressore ha preso di mira alcuni membri dell'amministrazione Trump. Le fonti riferiscono che tra le persone designate come obiettivi ci erano alcuni rappresentanti del governo. La polizia ha intervenuto immediatamente, e sono in corso indagini per chiarire i motivi dell'attacco. Al momento, non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti.

Nel mirino dell' aggressore delle cena dei corrispondenti della Casa Bianca c'erano i membri dell' amministrazione Trump. Lo afferma il ministro della Giustizia ad interim Todd Blanche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blanche, nel mirino dell'aggressore i membri dell'amministrazione Trump' Notizie correlate Crans-Montana, indagati anche il sindaco e quattro membri dell’amministrazione localeL’inchiesta sulla strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation, a Crans-Montana, continua ad allargarsi e ora coinvolge anche i vertici... L’ex capo dell’antiterrorismo Usa è finito nel mirino dell’FbiJoe Kent, che si è dimesso da direttore del Centro nazionale antiterrorismo Usa in segno di protesta contro la guerra in Iran, è oggetto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blanche, nel mirino dell'aggressore i membri dell'amministrazione Trump'; Southern Poverty Law Center, gli antirazzisti indagati per razzismo; Login negato e tensione alle stelle: ora il direttore dell'Fbi rischia il licenziamento. Blanche, nel mirino dell'aggressore i membri dell'amministrazione Trump'Nel mirino dell'aggressore delle cena dei corrispondenti della Casa Bianca c'erano i membri dell'amministrazione Trump. Lo afferma il ministro della Giustizia ad interim Todd Blanche. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it Spari al gala di Trump con i giornalisti, Blanche: 'Nel mirino i membri dell'amministrazione'I giornalisti si sono nascosti sotto ai tavoli, Trump è rientrato alla Casa Bianca, dove ha tenuto una conferenza stampa. L'Fbi perquisisce una casa dell'uomo che ha aperto il fuoco. Netanyahu: 'Scioc ... ansa.it Lady Blanche Arundell è stata una delle protagoniste meno conosciute della Guerra Civile Inglese. A 61 anni, con pochi servitori e solo 25 uomini, riuscì a difendere il castello di Wardour contro un esercito molto più numeroso. Blanche era figlia di Edward So - facebook.com facebook