Crans-Montana indagati anche il sindaco e quattro membri dell’amministrazione locale

A Crans-Montana sono stati iscritti nel registro degli indagati il sindaco e quattro membri dell’amministrazione locale. Gli inquirenti stanno esaminando le loro responsabilità e deleghe relative ai controlli amministrativi e alla sicurezza del complesso Le Constellation. Le verifiche investigative si concentrano su eventuali negligenze o mancanze in ambito amministrativo e di sicurezza.

L’inchiesta sulla strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation, a Crans-Montana, continua ad allargarsi e ora coinvolge anche i vertici dell’amministrazione comunale. Tra i nuovi indagati compare il sindaco Nicolas Féraud, iscritto nel registro degli indiziati nell’ambito dell’indagine sull’incendio che nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio ha provocato 41 morti e 115 feriti. Oltre al sindaco Nicolas Féraud, risultano ora indagate anche altre quattro persone con ruoli attuali o passati nell’amministrazione della località turistica del Canton Vallese o nel vicino municipio di Chermignon, recentemente inglobato in quello di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

