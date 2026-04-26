Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto i 77.508 dollari, con un volume di scambi nei derivati netti di 145 milioni di dollari. La pressione sui futures perpetui sta contribuendo a spingere la criptovaluta verso la resistenza degli 80.000 dollari. Questa crescita si verifica in un contesto di forte attività nel mercato dei derivati, che sembra influenzare i movimenti di prezzo di Bitcoin.

? Cosa sapere Bitcoin a 77.508 dollari con Net Taker Volume nei derivati a 145 milioni di dollari.. La pressione sui futures perpetui spinge la criptovaluta verso la resistenza degli 80.000 dollari.. Il prezzo del Bitcoin si attesta intorno ai 77.508 dollari dopo che la spinta rialzista dei derivati ha mantenuto alta la tensione sul mercato, portando il volume netto dei taker a circa 145 milioni di dollari. La criptovaluta principale sta attraversando una fase di forte slancio positivo, avendo registrato nelle ultime settimane guadagni che rappresentano i più rilevanti degli ultimi tre mesi. Sebbene il rally abbia portato il valore oltre la soglia dei 79.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin vola: i derivati spingono il prezzo verso nuovi massimi

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