Crisi dei bar | -6.500 chiusure spingono il settore verso nuovi modelli

Nel 2025, il settore dei bar in Italia ha subito circa 10.500 chiusure, mentre sono state circa 4.000 le nuove aperture, secondo i dati di FIPE. Le regioni più colpite sono Lombardia, Lazio e Veneto, dove si registra un passaggio verso modelli di food service ibridi. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nelle modalità di consumo e gestione dei locali, con molte attività che si stanno adattando a nuove formule di offerta.

? Cosa sapere Italia, 10.529 chiusure di bar nel 2025 contro 3.950 nuove aperture secondo FIPE.. Lombardia, Lazio e Veneto registrano le maggiori perdite verso modelli ibridi di food service.. Nel 2025 la rete dei bar in Italia ha subito una contrazione brutale con 10.529 attività chiuse a fronte di appena 3.950 nuove aperture, secondo i dati del Rapporto Ristorazione FIPE 2026. Il bilancio dell’ultimo anno evidenzia una perdita netta di 6.579 imprese nel settore, segnando un trend negativo che sta trasformando profondamente il della ristorazione nazionale. La Lombardia si conferma l’area più colpita con 1.334 esercizi in meno, seguita dal Lazio con 770 cessazioni e dal Veneto con 680 chiusure registrate nell’arco dell’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi dei bar: -6.500 chiusure spingono il settore verso nuovi modelli Luxe à prix cassé : Pourquoi les centres de déstockage font fortune Notizie correlate OLED in crisi: i costi dei componenti spingono verso il premiumIl mercato globale dei pannelli OLED sta affrontando un momento di profonda trasformazione strutturale nel 2026, con le spedizioni totali che... Cresce l’appeal del Made in Italy: DOP, IGP e tradizioni alimentari spingono il settore food verso i 13,5 miliardi.L’Italianità a Tavola Vale 13,5 Miliardi: Cresce la Preferenza per DOP, IGP e Sapori Regionali Il cibo italiano continua a conquistare i consumatori,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Guerra, l'Italia è tra i Paesi più esposti alla crisi energetica; Palermo, stop di 6 mesi per un pub all’Olivella: occupazione abusiva di suolo pubblico e danni al basolato.