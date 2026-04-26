Recentemente, si osserva una stretta correlazione tra il prezzo di Bitcoin e l’indice NASDAQ, secondo quanto rilevato da un analista specializzato. Questa connessione rende più difficile per Bitcoin assumere il ruolo di riserva di valore come l’oro digitale, soprattutto a causa della sua attuale volatilità. La dinamica dei mercati finanziari si riflette anche nel comportamento del principale asset digitale, che mostra una certa dipendenza dai movimenti degli indici azionari.

? Cosa sapere L'analista Willy Woo rileva forti correlazioni tra Bitcoin e l'indice NASDAQ.. La volatilità attuale impedisce al principale asset digitale di agire come riserva d'oro.. L’analista Willy Woo segnala come Bitcoin presenti ancora forti correlazioni con l’indice NASDAQ, evidenziando un paradosso tra le sue caratteristiche tecniche di riserva di valore e il comportamento di mercato osservato durante i periodi di instabilità geopolitica. Nonostante la struttura nativa del protocollo sia stata progettata per offrire portabilità, resistenza alla censura e totale indipendenza dai circuiti finanziari tradizionali, il principale asset digitale continua a muoversi in modo speculativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: il paradosso che lo lega al Nasdaq e frena l’oro digitale

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