Il colpo di mano della Lega che frena i super poteri a Roma Capitale

La Lega ha presentato un'azione che blocca temporaneamente la riforma destinata a rafforzare i poteri di Roma Capitale. La discussione sulla modifica dello statuto comunale si trova in una fase critica, con l'intervento del partito che ha messo in discussione la sua approvazione. La decisione è arrivata in un momento cruciale per il percorso legislativo della proposta.

Un emendamento del Carroccio a Montecitorio rischia di far saltare tutto. Vertice a Palazzo Chigi per disinnescare lo scontro Roma, 27 febbraio 2026 – La riforma che dovrebbe consegnare a Roma Capitale nuovi poteri e un assetto più solido rischia di impantanarsi proprio nel passaggio più delicato. Nelle ultime ore, infatti, una mossa della Lega alla Camera – un emendamento che allarga il perimetro oltre la Capitale – ha riaperto tensioni e diffidenze, trasformando un provvedimento nato “su misura” per Roma in un terreno di scontro, con conseguenze immediate sull’iter parlamentare. La scintilla è un passaggio inserito dal governo il 12 febbraio, destinato a pesare sull’intero percorso parlamentare: “La legge dello Stato può attribuire funzioni più ampie ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Roma Capitale, emendamento Lega a riforma Governo: poteri speciali anche a Milano

La riforma della Lega per accentrare a Roma i poteri sugli scali marittimiTutto il potere concentrato a Roma, all’indirizzo del ministero dei Trasporti di Matteo Salvini.

Donzelli: Nessun colpo di mano, ora colloqui con l’opposizioneL’esponente FdI: La partita così è aperta. Non vogliamo più governi tecnici a causa di maggioranze traballanti ... repubblica.it

Pensioni, Misiani: inaccettabile il doppio colpo di mano del governoLa previdenza è un tema cruciale per il futuro del Paese e richiede una strategia chiara, un disegno organico e riforme strutturali costruite attraverso il confronto con le parti sociali, non certo ... partitodemocratico.it

Rocca, 'il Pd sta cercando un pretesto per far fallire Roma Capitale'. 'Ci dicano se la riforma la vogliono o no' #ANSA x.com

L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, parla a Fanpage: “Le talpe per scavare la Metro C partiranno nel 2028. Saranno 30mila le nuove strisce blu” - facebook.com facebook