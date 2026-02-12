Pescara perde Emilio Manes 86 anni | un maestro dell’ortopedia al servizio del Santo Spirito per 25 anni

Pescara piange la scomparsa del dottor Emilio Manes, 86 anni, considerato uno dei maestri dell’ortopedia italiana. Dopo aver dedicato 25 anni al servizio del Santo Spirito, l’ortopedico era molto stimato in città. La sua morte lascia un vuoto tra colleghi e pazienti che lo avevano conosciuto e apprezzato come una figura di riferimento.

Pescara saluta il suo ortopedico di riferimento: addio al dottor Emilio Manes, 86 anni. Pescara piange la scomparsa del dottor Emilio Manes, figura di spicco dell'ortopedia italiana, deceduto all'età di 86 anni. Per venticinque anni, il dottor Manes ha guidato con competenza e dedizione il reparto di Ortopedia dell'ospedale Santo Spirito, lasciando un'impronta significativa nella sanità locale. Il funerale sarà celebrato a Bologna, città natale del medico. Un percorso di eccellenza: la formazione al Rizzoli e l'approdo a Pescara. La carriera del dottor Manes si è sviluppata in parallelo con l'evoluzione dell'ortopedia italiana.

