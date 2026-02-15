Mauro Gioacchini ritrovato morto l' imprenditore disperso al lago di Bolsena

Mauro Gioacchini, imprenditore di 66 anni di Grotte di Castro, è stato trovato morto al Lago di Bolsena dopo essere scomparso sabato scorso. La sua barca era stata rinvenuta vuota vicino alla riva, mentre le ricerche con motoscafi e sommozzatori sono andate avanti per giorni. Gli investigatori stanno ancora verificando le cause della tragedia.

Concluse nel più tragico dei modi le ricerche del 66enne scattate nel pomeriggio del 14 febbraio dopo che era uscito in canoa Mauro Gioacchini è stato ritornato morto. L'imprenditore, 66 anni e residente a Grotte di Castro, disperso al lago di Bolsena, con le ricerche che sono scattate nel pomeriggio di sabato 14 febbraio. Noto in tutta la provincia nel settore dell'edilizia stradale, era uscito in canoa senza fare più ritorno e senza rispondere ai contatti di moglie e figlio, che hanno dato l'allarme. Le ricerche erano riprese alle prime luci di domenica 15 febbraio, dopo essere state sospese la sera precedente a causa del sopraggiungere del buio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva.

Mauro Gioacchini, imprenditore di 66 anni, è scomparso nel Lago di Bolsena dopo essere sparito dalla zona del Viterbese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.