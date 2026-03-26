Ondata di neve sull'Appennino oltre mezzo metro in poche ore | pullman di pellegrini bloccato e soccorso

Nelle ultime ore, le previsioni meteo si sono concretizzate con una forte ondata di neve che ha interessato le zone dell’Appennino, portando oltre mezzo metro di accumulo in alcune zone. La neve ha coperto le cime più alte e le aree collinari a quote di circa 400 metri. Un pullman di pellegrini è rimasto bloccato in una località di montagna ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori per il suo recupero.

La neve ha imbiancato tutte le vette appenniniche anche a quote collinari intorno ai 400 metri. I fiocchi sono caduti copiosi sull'Appennino tosco-emiliano Un pullman carico di pellegrini è rimasto letteralmente bloccato tra la neve nell'Aretino ed è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per portare al sicuro i passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumiAbetone (Pistoia), 4 febbraio 2026 – E’ festa all’Abetone dove una intensa nevicata ha portato 42 centimetri di manto bianco, come si vede nel video...

Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi in ToscanaAbetone (Pistoia), 4 febbraio 2026 – E’ festa all’Abetone dove una intensa nevicata ha portato 42 centimetri di manto bianco, come si vede nel video...

Contenuti e approfondimenti su Ondata di neve sull 8217 Appennino...

Temi più discussi: Meteo, ondata di freddo e neve sull'Italia: ecco quando e dove. Le previsioni; Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo; La primavera illude: ondata di freddo, maltempo e neve fuori stagione in arrivo; Meteo, ondata di maltempo in arrivo in Fvg: neve fino a 400 metri sul Carso triestino e forti raffiche di vento. Le previsioni.

Ondata di freddo articolo sull’Italia: neve a bassa quota e venti tempestosi, disagi e feritiCome previsto da giorni, una intensa ondata di maltempo e freddo sta investendo l’Italia, con l’afflusso di aria di origine artica che, a partire da questa mattina, ha iniziato a interessare in modo d ... inmeteo.net

Ondata di neve sull’Appennino, oltre mezzo metro in poche ore: pullman di pellegrini bloccato e soccorsoLa neve ha imbiancato tutte le vette appenniniche anche a quote collinari intorno ai 400 metri. I fiocchi sono caduti copiosi sull’Appennino tosco-emiliano Un pullman carico di pellegrini è rimasto le ... fanpage.it

A un mese dall'esondazione del Crati e con una nuova ondata di maltempo in vista, famiglie e agricoltori di Tarsia aspettano ancora un vero intervento che possa mettere in sicurezza il territorio. Rivedi la puntata di su https://tinyurl. - facebook.com facebook

L' #Iran diffonde video: la "81ma ondata" di missili contro #Israele x.com