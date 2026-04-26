Bimba investita all'asilo la sentenza della Cassazione che condanna la maestra | Incidente prevedibile ed evitabile

La Cassazione ha confermato la condanna di una maestra coinvolta nell'incidente che ha causato lo stato vegetativo di una bambina di 18 mesi all’asilo. La sentenza sottolinea che l’evento era prevedibile ed evitabile, e questa valutazione ha portato alla conferma della condanna definitiva. L’incidente ha attirato attenzione sulla responsabilità degli educatori in situazioni di gestione dei bambini piccoli.

L'incidente che ha portato la piccola Lavinia in stato vegetativo all'asilo quando aveva 18 mesi poteva essere evitato: anche questa è una delle motivazioni della sentenza che vede la conferma della condanna in Cassazione della maestra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di... Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in stato vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Anziano buttato nel pozzo vedova condannata a 3 anni e mezzo. Bimba investita all’asilo, la sentenza della Cassazione che condanna la maestra: Incidente prevedibile ed evitabileL'incidente che ha portato la piccola Lavinia in stato vegetativo all'asilo quando aveva 18 mesi poteva essere evitato: anche questa è una delle motivazioni ... fanpage.it Lavinia Montebove, la bimba di 16 mesi investita all’asilo e rimasta tetraplegica: definitive le condanne per maestra e conducenteConcluso definitivamente, con la conferma della condanna per la maestra, il caso di Lavinia Montebove, la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell’asilo nido a Velletri, alle porte di ... ilmattino.it