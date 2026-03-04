Investita all'asilo Lavinia da 8 anni in coma vegetativo | Cassazione conferma condanna per la maestra

La Cassazione ha confermato la condanna per la maestra coinvolta nell'incidente all'asilo che ha portato Lavinia, ora di 8 anni, a rimanere in coma vegetativo da quando aveva 18 mesi. La piccola era stata investita durante il suo primo anno di vita e da allora non si è mai svegliata. La decisione ha respinto il ricorso relativo all’accusa di abbandono di minori.

