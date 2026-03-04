Investita all'asilo Lavinia da 8 anni in stato vegetativo | Cassazione conferma condanna per la maestra

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una maestra coinvolta in un incidente avvenuto all’asilo, che ha portato all’investimento di una bambina di 18 mesi. La piccola Lavinia, da allora, si trova in uno stato vegetativo. La decisione giuridica respinge il ricorso della maestra, accusata di aver abbandonato i minori durante l’incidente.

Investita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di abbandono di minori. "La vera persona condannata per sempre è nostra figlia", dicono i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di...

In stato vegetativo dopo l’incidente all’asilo, la maestra accusata di abbandono ricorre in CassazioneCondannata in secondo grado per abbandono di minore e lesioni personali, la maestra dell'asilo in cui è stata investita la piccola Lavinia ricorre in...

Una selezione di notizie su Investita all 8217 asilo Lavinia da 8....

Argomenti discussi: In stato vegetativo dopo l'incidente all'asilo, la maestra accusata di abbandono ricorre in Cassazione.

Lavinia investita all’asilo: A 5 anni dall’incidente non abbiamo ancora ricevuto giustiziaIl 7 agosto del 2018 Lavinia è stata investita nel cortile dell’asilo: aveva appena 16 mesi. Da quel momento si trova in stato vegetativo. E lei e la sua famiglia non hanno ancora ricevuto giustizia. fanpage.it

In stato vegetativo dopo l’incidente all’asilo, la maestra accusata di abbandono ricorre in CassazioneCondannata in secondo grado per abbandono di minore e lesioni personali, la maestra dell'asilo in cui è stata investita la piccola Lavinia ricorre in ... fanpage.it