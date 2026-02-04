Una bambina di due anni e mezzo è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi. I medici l’hanno sottoposta a controlli approfonditi, perché si tratta di meningite tubercolare, una forma rara e pericolosa di infezione. La piccola è ricoverata al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove cercano di stabilizzarla e capire meglio come intervenire. La situazione resta critica.

È ricoverata in condizioni critiche al Policlinico Sant’Orsola di Bologna una bambina di due anni e mezzo affetta da meningite tubercolare, una forma rara e particolarmente severa di infezione causata dal Mycobacterium tuberculosis. La piccola vive con la madre a Santa Sofia, comune dell’Appennino romagnolo in provincia di Forlì-Cesena, e frequenta un asilo nido del territorio. Scatta il protocollo di sicurezza. Non appena accertata la diagnosi, il Comune di Santa Sofia, in collaborazione con l’Ausl, ha attivato tutte le misure previste per prevenire eventuali contagi. Sono stati sottoposti a profilassi la madre, i familiari entrati in contatto stretto con la bambina, tutti i compagni di asilo e il personale educativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba di due anni colpita da meningite tubercolare: ricoverata in gravi condizioni. Scattano i controlli. Cos’è la patologia

