Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba | è gravissima

Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba presso l’abitazione dei suoi genitori a Loria, in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate critiche. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente e hanno avviato le verifiche del caso.

Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. La tragedia è avvenuta nella casa dove vivono i genitori della piccola, a Loria, in provincia di Treviso. La bambina è stata portata in elicottero all’ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Perché Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere: ritenuta colpevole solo per uno dei due neonati morti Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea Sempio Le chat, le mail i social: perché nell’indagine sugli omicidi con la ricina è stato acquisito il cellulare di Alice Di Vita Donna sbranata da cani nel bosco di Trivigno.🔗 Leggi su Open.online

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