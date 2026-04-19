Durante il concerto al Coachella 2026, Justin Bieber ha invitato sul palco Billie Eilish, a cui ha dedicato il brano ‘One Less Lonely Girl’. La partecipazione è avvenuta a sorpresa e ha coinvolto i presenti alla manifestazione musicale. Bieber e Eilish sono stati visti condividere il palco per alcuni minuti, creando un momento speciale per i fan.

Justin Bieber durante il suo concerto al Coachella ha portato sul palco Billie Eilish, sua grande fan a cui ha dedicato il brano ‘One Less Lonely Girl’. Anche Addison Rae ha sorpreso il pubblico del festival californiano duettando con Olivia Rodrigo. Infine gli Stokes hanno affrontato temi politici con la canzone ‘Oblivius’ mentre degli schermi giganti mostravano le accuse relative alle azioni della CIA e del governo statunitense sulla scena globale, nonché immagini di distruzione in Iran e a Gaza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coachella 2026, Justin Bieber a sorpresa porta sul palco Billie Eilish

THE COACHELLA CURSE: JUSTIN BIEBER CRASHING OUT, BILLIE EILISH'S BAD LUCK, and CELEBRITIES VIOLATED

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Secondo weekend di Coachella, e tante sorprese. Una su tutte nel set di Justin Bieber. Durante “One Less Lonely Girl” una ragazza piuttosto emozionata è salita sul palco avvicinandosi alla sedia simbolo della canzone. Una giacca della tuta blu, una coda na facebook

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