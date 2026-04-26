Il Comune ha chiuso il bilancio consuntivo 2025 con un avanzo di 500mila euro, un risultato positivo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si segnala che un debito di circa un milione di euro nei confronti di Italgas potrebbe ridurre significativamente questa somma. La questione riguarda un importo che, se utilizzato per coprire il debito, potrebbe annullare il surplus registrato. La situazione è al centro delle discussioni tra amministrazione e creditori.

? Cosa sapere Il Comune presenta un avanzo di 500mila euro nel bilancio consuntivo 2025.. La causa Italgas da un milione di euro rischia di assorbire l'intero surplus.. Mercoledì prossimo, alle ore 21:30, il consiglio comunale si riunirà per esaminare il consuntivo del bilancio 2025, che presenta un avanzo di 500mila euro su un totale di circa 50 milioni di euro gestiti dall’amministrazione. Gionata Calcinari ha presentato i conti dell’ultimo esercizio evidenziando un segnale positivo, seppur contenuto rispetto alla mole complessiva del bilancio cittadino. Il primo cittimo ha sottolineato come tale cifra rappresenti un punto di svolta dopo la gestione precedente, caratterizzata da una cassa negativa di 800mila euro al momento del suo insediamento quasi un anno fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio in attivo: il Comune salva 500mila euro ma c’è l’ombra di Italgas

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