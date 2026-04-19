Conti in attivo e investimenti bilancio di ferro per il Comune di Verona

Il Comune di Verona ha recentemente presentato il rendiconto di gestione 2025, evidenziando un bilancio in attivo. Il documento mostra un risultato di amministrazione complessivo di 265 milioni di euro, confermando una situazione finanziaria solida. Il bilancio presenta anche investimenti significativi, a testimonianza di una gestione attenta e efficace delle risorse pubbliche. La relazione descrive un quadro di stabilità economica e di capacità di intervento dell’ente sul territorio.

È stato da poco presentato il rendiconto di gestione 2025 del Comune di Verona, un documento che delinea il profilo di un ente caratterizzato da una solidità finanziaria eccellente, capace di chiudere l'esercizio con un risultato di amministrazione complessivo di 265.452.941,02 euro. In un.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Aquila vola: 16 milioni per nuovi investimenti e conti in attivoIl Consiglio provinciale dell’Aquila ha dato il via libera all’unanimità al Rendiconto 2025, un documento contabile che certifica la solidità... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Bilancio comunale, un tesoretto di 30 milioni. Bertucco: Ente solido e affidabile; Bilancio ok per la Bari Multiservizi: Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni; Rimini Marathon entra nel vivo. Appuntamento sabato 18 aprile alle 19.00 nel giardino del Grand Hotel di Rimini per la presentazione dei top runner; Stop corse AMAT a Monreale il Comune | Nessun debito siamo creditori per oltre un milione di euro. Il Comune di Verona è tra i più virtuosi in Italia nel recupero dei tributi evasiEvadere Imu imposta comunale sugli immobili e Tari tassa sui rifiuti nel Comune di Verona è sempre più difficile. Lo dicono i dati che mettono la città tra i Comuni più virtuosi in Italia in tema di ... rainews.it VIDEO | Dal Comune di #Verona 30 milioni per i cittadini veronesi facebook #TrasformazioneDigitale, il Comune di #Verona digitalizza i #MuseiCivici in collaborazione con l'Università di Verona. x.com