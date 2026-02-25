Il PalaRossini a pezzi Il Comune al Consorzio | Fate un passo indietro Ma servono 500mila euro

Il crollo del soffitto del PalaRossini ha causato danni e blocco delle attività sportive. Il Comune ha chiesto al Consorzio di assumersi la responsabilità, suggerendo di affidare la gestione a privati. Per intervenire e riparare i danni, sono necessari circa 500mila euro. La situazione ha portato a un blocco delle partite e degli eventi programmati nel palazzetto. La questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni rapide.

Il Comune chiede al Consorzio che gestisce il PalaRossini di fare un passo indietro e ipotizza un futuro gestionale ad altri soggetti privati. È quanto emerso dalla riunione che si è svolta ieri a Palazzo del Popolo tra l'assessore con delega agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli, Roberto Gabucci del Consorzio e tutte le società sportive che sono presenti all'interno dell'impianto di Passo Varano. Società che hanno chiesto al rappresentante della giunta comunale risposte su una serie di interventi che rientrano nelle competenze del Comune; opere di manutenzione straordinaria, tra cui la sostituzione dei tabelloni della pallacanestro, lavori sui terrazzamenti e così via.