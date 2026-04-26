Documenti emersi rivelano l'esistenza di un accordo tra la Fondazione della Biennale e la commissaria russa Anastasia Karneeva riguardo al rientro della Russia alla manifestazione nel 2026. La strategia, finora tenuta nascosta, riguarda dettagli specifici sui passaggi per permettere alla partecipazione russa di riprendere dopo un'assenza prolungata. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli osservatori del settore artistico.

? Cosa sapere Documenti rivelano accordi tra Fondazione La Biennale e la commissaria russa Anastasia Karneeva.. Il piano per la Biennale 2026 punta a aggirare le sanzioni UE tramite contenuti digitali.. Documenti riservati rivelano che tra gennaio e febbraio 2026 la Fondazione La Biennale ha gestito scambi di email con la commissaria Anastasia Karneeva per organizzare il rientro ufficiale della Federazione russa alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte. Il tentativo di riportare Mosca all’interno del circuito della Biennale Arte 2026 è emerso attraverso un carteggio dettagliato che vede coinvolti il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore generale Andrea Del Mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: emerge il piano segreto per il rientro della Russia

Notizie correlate

Calenda svela il segreto di Obama e Renzi: il piano contro la RussiaCarlo Calenda, segretario di Azione, ha delineato un quadro geopolitico senza precedenti nel suo nuovo volume pubblicato da Piemme, dove analizza le...

Il caso della partecipazione della Russia alla Biennale è arrivato fino al Parlamento UeVentisei europarlamentari, tra cui Pina Picierno, l’hanno definita «inaccettabile» ne hanno chiesto la revoca in una lettera indirizzata al...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Gli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2026; Guida Biennale Arte Venezia 2026, i Giardini della Biennale - Venezia; Biennale Arte 2026, ecco la giuria internazionale: cinque curatrici guideranno l’assegnazione dei Leoni; Biennale Arte 2026: una medusa olografica tra gli affreschi dell’ex Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Andrea Crespi firma THETIS.

Biennale Arte 2026: parola ai curatori e alle artisteG randi marchi promuovono l’arte della prossima Biennale di Venezia, come ci spiegano i loro curatori. Uno spazio elegantissimo, a Venezia, è pronto a diventare una cappella cibernetica: un tempio r ... iodonna.it

La giuria della Biennale Arte di Venezia ha detto che escluderà Israele e Russia dai premiLa Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia – composta dalla presidente Solange Farkas insieme a Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi – ha fatto sapere con una not ... ilpost.it

UAE National Pavilion participates at 61st International Art Exhibition of La Biennale di Venezia #UAE #BiennaleArte2026 #LaBiennaleDiVenezia #UAEinVenice @pavilionuae @la_Biennale x.com

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all'inaugurazione della Biennale di Venezia, probabilmente per via della scelta della Biennale di riaprire il padiglione della Russia, esclusa dal 2022 a causa dell’invasione dell’Ucraina - facebook.com facebook