Il caso della partecipazione della Russia alla Biennale è arrivato fino al Parlamento Ue

Il Parlamento europeo ha discusso della partecipazione della Russia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. La questione ha generato tensioni tra il presidente della Fondazione Biennale e il ministro della Cultura. La presenza russa all’evento ha attirato l’attenzione dell’assemblea, che ha affrontato il tema in una seduta dedicata. La discussione si è concentrata sulle implicazioni della partecipazione in un momento di tensione internazionale.

Ventisei europarlamentari, tra cui Pina Picierno, l’hanno definita «inaccettabile» ne hanno chiesto la revoca in una lettera indirizzata al presidente Buttafuoco e al cda. La partecipazione della Russia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia non ha solo innescato lo scontro tra il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ha infatti travalicato i confini italiani ed è diventata un caso di respiro internazionale: 26 eurodeputati hanno infatti firmato una lettera indirizzata a Buttafuoco e al cda della Biennale, chiedendo la revoca della «inaccettabile» partecipazione della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

