A Biella si apre un dibattito dopo le accuse di Corrado Cossu nei confronti del sindaco Marzio Olivero, che viene accusato di aver trascurato il ruolo dei partigiani nella città. La polemica ha portato a manifestazioni organizzate dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) e a una crescente partecipazione alla manifestazione di Milano, con i partecipanti che si sono confrontati sulla memoria della Resistenza.

? Cosa sapere Corrado Cossu accusa il sindaco Marzio Olivero di ignorare la Resistenza a Biella.. La polemica alimenta le mobilitazioni dell'Anpi e la partecipazione alla manifestazione di Milano.. Venerdì mattina a Biella, durante la cerimonia ufficiale per il 25 aprile, le parole del sindaco Marzio Olivero hanno scatenato una dura reazione da parte di Corrado Cossu, segretario provinciale di Sinistra Italiana e Avs, che ha accusato l’amministratore di non riuscire a riconoscere il valore dei partigiani. Il clima si è fatto pesante tra i vicoli della città medaglia d’oro al valor militare, dove la memoria della lotta di Liberazione non è un semplice ricordo da salotto, ma il fondamento della democrazia stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, scontro sul 25 aprile: il sindaco ignora i partigiani?

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