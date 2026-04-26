Oggi alle 15,30 la Biblioteca comunale “Margherita Moriondo” apre le porte a una rassegna culturale promossa da “Be Strong Edizioni” e dal blog di Eleonora Marsella. L’evento si concentra sulla ricerca di nuovi talenti nel settore letterario e prevede l’inaugurazione di un nuovo spazio chiamato “Punto lettura”. La manifestazione mira a offrire un’occasione di visibilità a scrittori emergenti e a promuovere la lettura tra il pubblico.

Oggi a partire dalle 15,30 la Biblioteca comunale ’Margherita Moriondo’ è pronta a ospitare una rassegna culturale, promossa da ’ Be Strong Edizioni ’ e dal blog di Eleonora Marsella, dedicata alla scoperta di nuovi talenti del mondo della letteratura. Con questa iniziativa si invita il pubblico a conoscere nuovi scrittori e a scoprire le loro opere in un contesto accogliente e culturalmente stimolante, permettendo ai presenti di conoscere il percorso e le esperienze dei giovani scrittori. L’obiettivo di ’Be Strong Edizioni’ è infatti quello di valorizzare voci nuove nel panorama letterario, puntando su trasparenza e collaborazione, definendosi non una casa editrice a pagamento e organizzando incontri in tutta Italia per stimolare giovani scrittori e giovani scrittrici a perseguire il proprio sogno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca, caccia ai nuovi talenti. E oggi apre il ’Punto lettura’

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A volte le storie più belle… nascono nel silenzio. Non in un ospedale. Non in una casa. Ma tra le pagine di una biblioteca. Succede a Presicce, in Salento. Un pomeriggio come tanti. Silenzio. Libri. Polvere di storie. E poi… lei. Una piccola gattina randagia. Sol - facebook.com facebook

“Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il terribile veleno della vecchiaia” Luis Sepúlveda #GiornataMondialeDelLibro #Libri a #CasaLettori Félix Edouard Vallotton, La biblioteca x.com