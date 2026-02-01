Alberto Trentini racconta la sua detenzione in Venezuela | L' interrogatorio la macchina della verità la cella due metri per quattro Ho avuto paura che mi torturassero

Alberto Trentini ha parlato per la prima volta dei 423 giorni passati in carcere in Venezuela. Durante l’intervista a Che tempo che fa, il cooperante veneziano ha descritto le condizioni della cella, le torture e le paure che ha vissuto. Ha raccontato l’interrogatorio, la macchina della verità e la paura di essere torturato. In prima fila, c’era sua madre Armanda, che lo ha supportato da vicino in quei mesi difficili.

Trentini è stato detenuto in Venezuela da metà novembre 2024 mentre si trovava nel Paese per una missione con la Ong Humanity & Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. Alberto era arrivato in Venezuela il 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato a un posto di blocco, insieme all'autista della Ong. I capi di imputazione (ma Trentini non ha mai avuto un regolare processo) secondo l'accusa erano terrorismo e sovversione: la versione ufficiale è che sono stati ritrovati nel cellulare dell'uomo messaggi contrari al governo Maduro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

