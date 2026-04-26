Biabiany | Galliani fece l’inferno sapeva che il mio passaggio al Milan sarebbe saltato

Jonathan Biabiany, ex calciatore del Parma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo mancato trasferimento al Milan. Ha affermato che l’ex dirigente dell’area sportiva aveva fatto di tutto per ostacolare il suo passaggio, sostenendo che sapeva già che l’affare non si sarebbe concluso. Biabiany ha descritto l’atmosfera come un vero e proprio “inferno” durante le trattative.

Jonathan Biabiany, ex calciatore del Parma, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore francese ha voluto ricordare le sua visite mediche fatte con il Milan nel lontano 2014, visite che però il calciatore non ha mai passato a causa di alcune problematiche cardiache riscontrate. Il francese ha voluto ricordare anche la reazione di Adriano Galliani, all'epoca amministratore delegato del Milan. Grazie alle visite con il Milan, il calciatore ha scoperto di soffrire di aritmie cardiache, ovvero di un'alterazione del ritmo del cuore, che non batte con una regolarità normale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biabiany: “Galliani fece l’inferno, sapeva che il mio passaggio al Milan sarebbe saltato” Notizie correlate Biabiany e l’arrivo al Milan saltato: “Galliani si arrabbiò molto”. Ecco il motivoL'ex attaccante di Inter e Parma Jonathan Biabiany è stato veramente a un passo dal Milan nel lontano 2014. Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani al Milan: “Sarebbe il miglior acquisto per la prossima stagione”Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan. Panoramica sull’argomento Si parla di: Biabiany: Sembravo Henry, poi i problemi al cuore. Per riavere l'idoneità scariche elettriche in un'arteria. Biabiany: Sembravo Henry, poi i problemi al cuore. Per riavere l'idoneità scariche elettriche in un'arteriaL'ex attaccante dell'Inter si racconta alla Gazzetta: Con il Milan era fatta, ma poi saltò tutto. All'Inter mi convocò Mancini insieme a Bonucci, poi a Modena con le pompe funebri sulla maglia e un p ... gazzetta.it Biabiany: Sembravo Henry, poi i problemi al cuore. Sull'Inter...L'ex attaccante di Inter e Parma si racconta alla Gazzetta dello Sport ... msn.com