Pellegatti sul possibile ritorno di Galliani al Milan | Sarebbe il miglior acquisto per la prossima stagione

Pellegatti ha commentato il possibile ritorno di Galliani al Milan, sostenendo che sarebbe il miglior acquisto per il prossimo campionato. La sua opinione si basa sulla lunga esperienza dell’ex dirigente nel club e sulla capacità di gestire situazioni delicate. Pellegatti ha anche ricordato alcuni successi ottenuti durante il suo passato al club. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La questione rimane ancora aperta.

Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Adriano Galliani nella dirigenza del Milan. Il 'Condor' è stato amministratore delegato del club rossonero per 31 anni, l'uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Durante il suo mandato, dal 1986 al 2017, il Diavolo ha sollevato 29 trofei. Ventinove. Un'epopea leggendaria che non ha fatto soltanto la storia del Milan, ha fatto la storia del calcio. In merito alla possibilità di un ritorno in dirigenza di Adriano Galliani, si è espresso anche il celebre giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

