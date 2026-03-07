Nel 2014, l'ex attaccante del Parma ha rivelato di essere stato molto vicino a trasferirsi al Milan, ma l’accordo non si è concretizzato. Secondo quanto raccontato, un episodio ha provocato una reazione molto forte da parte di un dirigente rossonero. La vicenda riguarda i dettagli di quella trattativa e i motivi che hanno impedito il trasferimento.

L'ex attaccante di Inter e Parma Jonathan Biabiany è stato veramente a un passo dal Milan nel lontano 2014. Ecco il suo racconto a Calciomercato.com: "Mi volevano anche Juve, Inter e Chelsea, ma avevo scelto il Milan. Inzaghi mi aveva chiamato, era felice del mio arrivo in rossonero. Mancavano solo le visite mediche, durante i test è uscito fuori un problema al cuore e saltò tutto. Galliani si arrabbiò molto perché era stato fatto l'annuncio quando lui aveva detto di aspettare". Si parlò di una trattativa saltata perché Zaccardo non accettò il Parma: "E si prese anche tanti insulti, poverino. Ma lui non c'entrava niente". LEGGI ANCHE: La conferenza stampa di Allegri pre derby Milan-Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biabiany e l’arrivo al Milan saltato: “Galliani si arrabbiò molto”. Ecco il motivo

Sfuriata della Regina: il vero motivo per cui si arrabbiò con Annie LeibovitzLa celebre fotografa Annie Leibovitz racconta un retroscena inedito su uno degli episodi più discussi della vita della regina Elisabetta La regina...

Milan, si raffredda l’interesse del Galatasaray per Giménez. E il motivo è molto sempliceSantiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan, era finito nel mirino del Galatasaray per questa imminente sessione invernale di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Biabiany e l'arrivo al Milan saltato....

Biabiany: Inter mi ha tolto dalla strada. De Boer? Arrogante e presuntuoso. Ero già del Milan…Intervistato da Calciomercato, l'ex giocatore dell'Inter Jonathan Biabiany ha parlato della sue esperienza in nerazzurro ... msn.com

Biabiany a CM: L'Inter mi ha salvato dalla strada, a 15 anni guadagnavo più di mio padre. La verità sul Milan, De Boer arrogante e presuntuosoA 37 anni gioca in terza divisione spagnola e si racconta nella nostra intervista: In futuro vorrei fare l'agente o l'allenatore. msn.com