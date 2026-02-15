Kasimpasa-Karagumruk lunedì 16 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Kasimpasa e Karagumruk, in programma lunedì 16 febbraio alle 18:00, si svolge perché le due squadre si trovano in fondo alla classifica e cercano punti per evitare la retrocessione. Kasimpasa, guidato da Emre, cerca una vittoria casalinga per risalire la graduatoria, mentre il Karagumruk, ultimo in classifica, spera di sorprendere gli avversari e uscire dalla zona rossa. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di migliorare la propria posizione in campionato.

Posticipo del 22esimo turno di superlig turca che vede in programma la sfida salvezza tra il Kasimpasa di Emre e il Karagumruk fanalino di coda. Apaches che vengono da 3 KO consecutivi e la classifica si fa sempre più complicata con l'ex Maradona del Bosforo incapace di invertire la tendenza. Stagione difficile soprattutto in casa dove ancora non è arrivata una vittoria in 10 gare.