A Berlino, l’atleta italiana ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -63 kg alla Millennium Team Cadet European Cup. La vittoria si è verificata durante questa competizione europea dedicata ai cadetti, portando l’Italia in cima al medagliere. La gara si è svolta recentemente, con l’atleta italiana che ha superato gli avversari arrivando prima nel suo peso.

? Cosa sapere Valeria Giordano vince l'oro nei -63 kg alla Millennium Team Cadet European Cup di Berlino.. L'Italia conquista la quinta posizione nel medagliere generale della competizione europea.. La spedizione azzurra conquista la quinta posizione nel medagliere alla Millennium Team Cadet European Cup di Berlino, grazie a un oro decisivo ottenuto da Valeria Giordano nella categoria dei -63 kg. Il tatami tedesco ha l’atleta del Banzai Cortina compiere un percorso di una pulizia assoluta, arrivando sul gradino più alto del podio senza concedere alcuna possibilità alle avversarie. Il trionfo di Giordano si è articolato attraverso sei successi consecutivi che hanno segnato il ritmo della sua competizione nei pesi medi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berlino, Valeria Giordano trionfa: l’Italia vola nel medagliere

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