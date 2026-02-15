Brignone come Tomba | è oro anche in gigante un bis da leggenda E l’Italia vola nel medagliere | eguagliato il record di Lillehammer ’94

Federica Brignone ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, ripetendo il successo di Tomba e portando a casa il secondo oro consecutivo in questa specialità. La sua vittoria ha portato l’Italia a pareggiare il record di medaglie di Lillehammer ’94, rafforzando la posizione nel medagliere. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove Brignone ha superato gli avversari con un’ultima discesa impeccabile.

Quando un miracolo accade due volte, è meglio lasciar stare parole e aggettivi per mettere semplicemente in fila i fatti: Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Sì, ha vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. Di più: ci è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, perone e crociato anteriore. Il peggio che possa capitare a una sciatrice. A 35 anni, Brignone è riuscita a rimettere gli sci ai piedi giusto in tempo per queste Olimpiadi. Ci si aspettava potesse giusto partecipare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo soli quattro giorni di gare, l’Italia si avvicina a un record storico ai Giochi Invernali.

