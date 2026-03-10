Da Bertagnolli a De Silvestro l’Italia vola alle Paralimpiadi | il medagliere aggiornato

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, gli atleti italiani hanno conquistato nuove medaglie, contribuendo a un medagliere in costante aggiornamento. Tra i nomi coinvolti ci sono Bertagnolli e De Silvestro, che hanno portato a casa riconoscimenti importanti. La giornata si inserisce in un quadro di successi che, finora, rendono questa edizione la più ricca di risultati per l’Italia.

È stata un’altra grande giornata di sport alle Paralimpiadi di Milano Cortina: il medagliere aggiornato e il bilancio degli Azzurri Milano Cortina sarà ricordata come l’Olimpiade migliore di sempre per l’Italia. Gli Azzurri sono riusciti a portare a casa un grande bottino nelle scorse settimane, superando il limite mentale di 30 medaglie e scrivendo la storia. Le Paralimpiadi stanno seguendo la stessa scia, tanto che – dopo solo 4 giorni – l’Italia ha già superato le sette medaglie di Pechino 2022. Oggi è stata un’altra giornata memorabile: Federico Pelizzari ha conquistato un argento luccicante nella combinata alpina standing. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sono azzurri già da record: superata Pechino 2022 con altre 4 medaglie, Bertagnolli d'oro e si sblocca De SilvestroUna nazionale che è già da record, dopo sole quattro delle nove giornate da medaglia in questi Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Arrivando a quota 9 podi (3 titoli, 5 argenti e 1 bronzo), gli ... neveitalia.it

Paralimpiadi, immensi azzurri: Bertagnolli d’oro, Mazzel, Pelizzari e De Silvestro argento nello sci alpinoLive Paralimpiadi Milano Cortina 2026 - Sci alpino paralimpico - Combinata alpina maschile per ipovedenti Cerimonia di premiazione - Centro sciistico Tofane, Belluno, Italia - 10 marzo 2026. Il medagl ... ilsole24ore.com

Milano-Cortina, pioggia di medaglie per l’Italia: Bertagnolli cala il tris x.com

Giacomo Bertagnolli conquista l’oro nella combinata maschile Visual Impaired alle Paralimpiadi di #MilanoCortina2026 insieme alla guida Andrea Ravelli. Applausi facebook