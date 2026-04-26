A Bergamo si sono verificati episodi di tensione durante le celebrazioni del 25 aprile, con cori e slogan rivolti a Israele. La sindaca e il presidente della Provincia hanno partecipato alla manifestazione, mentre alcuni manifestanti hanno espresso dissenso con slogan rivolti allo Stato israeliano. La situazione ha portato a momenti di tensione pubblica, senza incidenti riportati.

Cori e slogan contro Israele, la sindaca Elena Carnevali e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. Gli attivisti ProPal ieri mattina si sono presi la scena delle celebrazioni del 25 Aprile, alle quali hanno partecipato oltre 8mila persone. Tutto è iniziato alla partenza del corteo, alle 10 in piazzale Marconi, quando i gruppi ProPal hanno a più riprese chiesto "l’uscita dei sionisti dal corteo" per la presenza della Brigata ebraica tra i manifestanti. Grazie al cordone di sicurezza delle forze dell’ordine, non si sono registrati scontri tra le parti. Per evitare ulteriori tensioni, il gruppo dell’associazione Italia-Israele ha lasciato la manifestazione all’altezza del teatro Donizetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, 25 Aprile di tensioni. ProPal contro Israele e sindaca: "La libertà permette il dissenso"

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Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: • Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un x.com