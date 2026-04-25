Liberazione migliaia di bergamaschi in corteo | tante famiglie La sindaca | Il 25 aprile ci ricorda di custodire la libertà - Fotogallery

Migliaia di persone si sono riunite in corteo a Bergamo per celebrare la liberazione, molte delle quali erano famiglie. La sindaca ha sottolineato l’importanza di ricordare il 25 aprile come giornata dedicata alla tutela della libertà. Durante la cerimonia, gruppi di contestatori dei Pro Pal si sono posizionati in piazza Vittorio Veneto, cercando di disturbare i discorsi pronunciati dal palco. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizionali commemorazioni.

LA CERIMONIA. Le contestazioni dei Pro Pal in piazza Vittorio Veneto hanno cercato di sovrastare i discorsi dal palco. La sindaca: «Grazie alla Resistenza oggi in piazza è possibile esprimere anche il dissenso». Le cerimonie per l’81esimo anniversario della Liberazione in una carrellata di scatti di Beppe Bedolis. Alle 9,30 in piazzale Marconi il concentramento per il grande corteo tra le strade della città, partito alle 10 con migliaia di partecipanti, tantissime le famiglie e i bambini. Molti i Tricolori al collo e usati come sciarpe, le bandiere di partito ma anche della pace. Il percorso si è snodato lungo viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo e via Tasso, con arrivo in piazza Vittorio Veneto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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