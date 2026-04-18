Torna ’Artevento’ Il cielo si colora di creatività

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 46ª edizione di ’Artevento’ apre con il tema ’Fratello vento’, che guiderà le esposizioni e gli eventi della manifestazione. L'iniziativa si svolge quest'anno sotto un cielo che si tinge di creatività, attirando artisti e visitatori da diverse parti. La rassegna, dedicata all'arte e alla cultura, si svolge nel territorio e coinvolge varie location, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

di Stefano Marchetti ’Fratello vento’ è il filo conduttore della 46ª edizione di ’Artevento’, il Festival internazionale dell’aquilone che si rinnoverà dal 23 aprile al 3 maggio a Cervia (Ravenna), e in particolare sulla spiaggia di Pinarella, tra le saline, la pineta e il mare, da dove si libreranno in cielo meravigliose, leggerissime opere volanti, realizzate da più di 200 artisti invitati (in arrivo da 50 Paesi del mondo) e da almeno 2.000 partecipanti individuali che si raduneranno da ogni continente. ’Fratello vento’, il tema di quest’anno, si ricollega a tre anniversari: gli 800 anni dalla morte di San Francesco, con il suo messaggio...🔗 Leggi su Quotidiano.net

torna 8217artevento8217 il cielo si colora di creativit224
© Quotidiano.net - Torna ’Artevento’. Il cielo si colora di creatività

Notizie correlate

Leggi anche: Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza

Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando saràIl calendario prenderà il via giovedì 12 febbraio, in occasione del giovedì grasso.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Torna ’Artevento’. Il cielo si colora di creatività; Pronto a far volare un aquilone? Partecipa ad Artevento, il festival degli Aquiloni sulle spiagge di Cervia; L’arte dipinge il cielo di Cervia, torna il Festival dell’Aquilone; Cervia: Artevento, torna il festival degli aquiloni.

torna artevento il cieloTorna ’Artevento’. Il cielo si colora di creativitàdi Stefano Marchetti ’Fratello vento’ è il filo conduttore della 46ª edizione di ’Artevento’, il Festival internazionale dell’aquilone che si ... quotidiano.net

torna artevento il cieloL’arte dipinge il cielo di Cervia, torna il Festival dell’AquiloneLa spiaggia di Pinarella di Cervia è pronta a trasformarsi ancora una volta nello spazio del colore e della fantasia: dal 23 aprile al 3 maggio 2026 torna Artevento, il Festival Internazionale ... vdgmagazine.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.