Torna ’Artevento’ Il cielo si colora di creatività

La 46ª edizione di ’Artevento’ apre con il tema ’Fratello vento’, che guiderà le esposizioni e gli eventi della manifestazione. L'iniziativa si svolge quest'anno sotto un cielo che si tinge di creatività, attirando artisti e visitatori da diverse parti. La rassegna, dedicata all'arte e alla cultura, si svolge nel territorio e coinvolge varie location, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

di Stefano Marchetti ’Fratello vento’ è il filo conduttore della 46ª edizione di ’Artevento’, il Festival internazionale dell’aquilone che si rinnoverà dal 23 aprile al 3 maggio a Cervia (Ravenna), e in particolare sulla spiaggia di Pinarella, tra le saline, la pineta e il mare, da dove si libreranno in cielo meravigliose, leggerissime opere volanti, realizzate da più di 200 artisti invitati (in arrivo da 50 Paesi del mondo) e da almeno 2.000 partecipanti individuali che si raduneranno da ogni continente. ’Fratello vento’, il tema di quest’anno, si ricollega a tre anniversari: gli 800 anni dalla morte di San Francesco, con il suo messaggio...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna ’Artevento’. Il cielo si colora di creatività Notizie correlate Leggi anche: Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza Udine si colora di carnevale, torna la sfilata dei carri allegorici: ecco quando saràIl calendario prenderà il via giovedì 12 febbraio, in occasione del giovedì grasso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna ’Artevento’. Il cielo si colora di creatività; Pronto a far volare un aquilone? Partecipa ad Artevento, il festival degli Aquiloni sulle spiagge di Cervia; L’arte dipinge il cielo di Cervia, torna il Festival dell’Aquilone; Cervia: Artevento, torna il festival degli aquiloni. Torna ’Artevento’. Il cielo si colora di creativitàdi Stefano Marchetti ’Fratello vento’ è il filo conduttore della 46ª edizione di ’Artevento’, il Festival internazionale dell’aquilone che si ... quotidiano.net L’arte dipinge il cielo di Cervia, torna il Festival dell’AquiloneLa spiaggia di Pinarella di Cervia è pronta a trasformarsi ancora una volta nello spazio del colore e della fantasia: dal 23 aprile al 3 maggio 2026 torna Artevento, il Festival Internazionale ... vdgmagazine.it Ligue 1, il Lens ribalta il Tolosa e torna a -1 dal Psg - facebook.com facebook #Ligue1, il Lens ribalta il #Tolosa e torna a -1 dal #Psg x.com