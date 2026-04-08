Domenica all’Arechi, il Benevento ha ottenuto la promozione in serie B, sorprendendo alcuni tifosi giallorossi. La vittoria ha portato a una diffusione di entusiasmo tra i sostenitori, che si sono mostrati coinvolti anche in piccoli dettagli come panini e oggetti di valore in occasione dell’evento. La squadra ha festeggiato il risultato, che ha suscitato reazioni di gioia tra chi segue con passione questa stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Possiamo dirlo: la promozione ottenuta domenica all’Arechi ha forse colto un po’ quasi di sorpresa i tifosi giallorossi e non per mancanza di fiducia nel Benevento. Ma in pochi, forse avrebbero immaginato il tracollo interno del Catania contro il Picerno, risultato che insieme al blitz dell’Arechi ha permesso alla Strega di stappare lo spumante tenuto al fresco da tempo e riversare nelle strade il giorno di Pasquetta una enorme quantità industriale di gioia allo stato puro. Da lunedì scorso, passata la sbornia iniziale, in tanti con il passare delle ore stanno cercando idee originali per festeggiare nel miglior modo possibile l’approdo in B della Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-mania, tutto si colora di giallorosso: dal panino della B al borsello in oro

FOTOGALLERY/ Benevento in B, tripudio giallorosso al Vigorito: gli scatti della festaTempo di lettura: 2 minutiChe hai fatto a Pasquetta? Ho festeggiato la promozione in B del Benevento! Chissà a quanti domani verrà posta questa...

Telese aderisce al progetto “Il Territorio Giallorosso” del Benevento CalcioI cittadini interessati potranno richiedere i tagliandi gratuiti, fino a esaurimento delle disponibilità, seguendo queste indicazioni.

IL BENEVENTO TORNA IN SERIE B! TRIONFO A SALERNO E CAMPIONATO IN TASCAL’attesa è finita davvero. Il Benevento Calcio torna in Serie B dopo tre lunghi anni, cancellando definitivamente l’amarezza della retrocessione del 2023. E lo fa nel modo più simbolico possibile: ... sanniosport.it

Benevento in festa, è di nuovo in Serie B dopo tre anni: a Salerno la vittoria decisivaI giallorossi conquistano la promozione con tre giornate d'anticipo registrando anche il miglior attacco di tutta la Serie C ... tuttosport.com