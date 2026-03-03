Benevento-Catania sold-out ad un passo | restano pochissimi tagliandi disponibili

Il match tra Benevento e Catania si avvicina e i biglietti stanno per terminare, con pochissimi ancora disponibili. A più di due giorni dall'inizio dell'incontro, il settore destinato ai tifosi delle due squadre è quasi completamente esaurito. La vendita dei tagliandi sta procedendo rapidamente, e si prevede che l'intera capienza sarà raggiunta in breve tempo.

Tutto esaurito ad un passo per Benevento-Catania. Ad oltre 48 ore dal fischio d'inizio sul sito della Ticketone restano disponibili solo pochissimi biglietti di 'Tribuna Laterale' superiore scoperta (quella attigua al settore ospiti) mentre non ci sono più tagliandi per Curva Sud, Curva Nord, Distinti e Tribuna coperta. Nonostante il turno infrasettimanale, a gonfie vele anche la prevendita per il settore ospiti dove sono circa 1300 i tagliandi venduti e ne restano a disposizione circa 50. Tra tifosi di casa e catanesi al "Vigorito" giovedì sera saranno quindi presenti circa 10mila spettatori, una cornice da brividi per una gara che promette spettacolo in campo e sugli spalti.