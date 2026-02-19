Confindustria Benevento ad Andrea Esposito | Puntiamo su giovani infrastrutture valorizzazione del territorio e imprese

Andrea Esposito, neo presidente di Confindustria Benevento, ha annunciato il suo piano di sviluppo dopo aver assunto il ruolo, puntando su giovani, infrastrutture e imprese locali. Durante l’assemblea al Teatro Comunale, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il territorio e rafforzare le aziende del Sannio. Esposito ha anche evidenziato l’intenzione di investire in progetti concreti per migliorare le strade e le connessioni, per favorire l’occupazione e la crescita economica. La strategia si basa su azioni pratiche e obiettivi chiari per il futuro della provincia.

Tempo di lettura: 3 minuti Giovani, infrastrutture, valorizzazione del territorio e imprese. Sono queste le quattro direttrici che il neo presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito,ha illustrato questa mattina dal palco del Teatro Comunale nel corso dell'Assemblea pubblica il programma di lavoro della dirigenza appena insediata: "Vogliamo su queste basi costruire il futuro del Sannio". La nuova guida di Confindustria Benevento. Andrea Esposito, 52enne amministratore Unico di LAER, con sede ad Airola, realtà industriale attiva nei settori dell'aeronautica e degli impianti industriali, che succede ad Oreste Vigorito, ha parlato davanti ad un uditorio composto da industriali, politici, rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti.