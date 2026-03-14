Benevento – Foggia al Vigorito anche la comunità di Pontelandolfo

Domenica 15 marzo allo Stadio Ciro Vigorito si svolgerà la partita tra il Benevento Calcio e il Foggia 1920. Per questa occasione, la comunità di Pontelandolfo sarà presente come ospite speciale. La partita si giocherà in provincia di Benevento e vedrà la partecipazione di diverse persone di Pontelandolfo. Non sono previsti altri eventi o interventi collegati all'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti La gara casalinga del Benevento Calcio contro il Calcio Foggia 1920, in programma domenica 15 marzo allo Stadio Ciro Vigorito, vedrà come ospite speciale la Comunità di Pontelandolfo. L’iniziativa rientra nel progetto “Calcio e territori”, pensato per rafforzare il legame tra la squadra e i comuni della provincia, coinvolgendo sempre più tifosi in un momento particolarmente positivo per i colori giallorossi. “ La comunità di Pontelandolfo accoglie con gioia ed esprime grande gratitudine alla società giallorossa per aver messo a disposizione 100 biglietti per assistere alla partita. Un gesto che conferma il rapporto solido e sincero che da tempo unisce il club alla nostra Comunità” afferma Valerio Testa, Sindaco di Pontelandolfo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento – Foggia, al Vigorito anche la comunità di Pontelandolfo Articoli correlati Verso Benevento-Foggia: squadra, allenatore e società meritano un “Vigorito” stracolmoTempo di lettura: 2 minutiNon bastasse la mancata esclusione del Trapani che ha impedito al Catania di guadagnare due punti sul Benevento, ci si è... Castelvenere ospite del Benevento Calcio al “Vigorito” per l’ultima gara casalinga“È il riconoscimento – aggiunge il vice sindaco Raffaele Simone con delega allo Sport – all’attaccamento ai colori giallorossi dei nostri... Benevento calcio, Auteri: “A Foggia per vincere. Vogliamo stare davanti a tutti. Approfondimenti e contenuti su Benevento Foggia al Vigorito anche la... Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-FOGGIA AL VIA LA PREVENDITA; Benevento-Foggia, al Vigorito ci sarà anche Apollosa per Territorio giallorosso; SERIE C Benevento-Foggia, sfida al Vigorito: ecco dove seguirla in diretta; Benevento-Foggia, domenica al ‘Vigorito’ varchi aperti dalle 12.30. Benevento-Foggia, cresce l’attesa al Vigorito: verso quota ottomila spettatoriSale l’attesa in città per la sfida tra Benevento Calcio e Calcio Foggia 1920, in programma domenica 15 marzo alle ore 14:30 allo stadio Stadio Ciro Vigorito. I numeri delle presenze iniziano già a de ... sanniosport.it SERIE C FOGGIA Serie C, 32ª giornata: Benevento-Foggia e big match Crotone-SalernitanaLa capolista Benevento scende in campo domenica alle 14.30 al Vigorito contro un Foggia in crisi, con l’obiettivo promozione ... statoquotidiano.it Telesveva. . SERIE C | Foggia cerca l’impresa: a Benevento con poche chance ma tante speranze. Ancora qualche dubbio per Pazienza che sfoglia la margherita #foggia #sport - facebook.com facebook UNDER 17, CAMPOBASSO-BENEVENTO 4-3 IL TABELLINO x.com