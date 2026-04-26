L’attaccante ha parlato brevemente in sala stampa prima di partire in pullman per la celebrazione in città. La sua voce trasmetteva entusiasmo mentre commentava l’emozione di vedere lo stadio pieno e di vivere un momento importante con i tifosi. Dopo le parole, si è unito al gruppo per la partenza, lasciando trasparire la soddisfazione per questa giornata speciale. La festa proseguirà nelle strade di Benevento, tra cori e celebrazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Poche parole in sala stampa prima di salire sul pullman per la festa tra le strade di Benevento per Floro Flores. La gara, come era normale che sia, aveva poco in palio ma ne è venuto fuori un match piacevole con una cornice da urlo di tifosi sugli spalti. Queste le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi. SENSAZIONI – “Mi sono emozionato, era un mio sogno vedere lo stadio così. Si vive per questi momenti. Ci sono anche annate difficili, ma quando ci sono stagioni così si devono godere fino in fondo. La città lo meritava. La gara? Sembrava forse un po’ la partita del giovedì. Ma era un momento di festa. Ho solo detto ai ragazzi cerchiamo di finire in bellezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, Floro Flores: “Che emozione vedere uno stadio così”

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