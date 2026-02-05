La vigilia del match tra Benevento e Picerno è calda. Domani sera alle 20:30, i sanniti cercano i tre punti per avvicinarsi alla zona alta della classifica. Floro Flores commenta il momento della squadra e sottolinea le qualità di Kouan, definendolo un calciatore diverso da quelli visti finora. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, pronte a scendere in campo determinati.

Tempo di lettura: 4 minuti Vigilia di Benevento-Picerno, gara che domani sera (ore 20:30) aprirà il 25esimo turno di campionato. A presentare la gara nella consueta conferenza stampa mister Floro Flores che ha toccato diversi punti spiegando come è nata la decisione di puntare sull’arrivo di Kouan in giallorosso. Queste le sue parole. NUOVI ARRIVI – “Kouan è un calciatore diverso da quelli che avevamo. Ha fatto la serie B ed ha numeri importanti. Assicura qualità e quantità. È arrivato con un grande sorriso ed è una cosa bello perché avevo chiesto alla società calciatori di questo tipo. Mi è sembrato subito in palla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Picerno, Floro Flores: “Kouan calciatore diverso da quelli che avevamo”

Nel match tra Casertana e Benevento, Floro Flores ha commentato con soddisfazione il pareggio ottenuto in trasferta.

Domani alle 17:30, al "Monterisi", si disputa una sfida importante tra Audace Cerignola e Benevento.

