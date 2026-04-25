Sono stati annunciati i 25 giocatori convocati da mister Floro Flores per la partita di domani pomeriggio al “Ciro Vigorito” contro l’Audace Cerignola. La gara si svolgerà alle ore 18 e rappresenta l’ultima giornata della regular season. Tra i convocati, non figura alcun difensore. La squadra si prepara a chiudere il campionato con questa sfida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Floro Flores per il match di domani pomeriggio al “Ciro Vigorito” contro l’Audace Cerignola (ore 18) in quella che sarà l’ultima gara della regular season. Oltre ai lungodegenti Ricci, Nardi, Simonetti, Mehic, non fanno parte della lista anche Vannucchi e Caldirola con quest’ultimo che potrebbe tornare in campo nella Supercoppa così come Maita (presente nei convocati diffusi dal Benevento) che è reduce da un fastidio al collaterale mediale. PORTIERI: Esposito, Russo, Mandato. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Celia, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena. CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Donatiello, Kouan, Maita, Prisco, Talia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Audace Cerignola, i convocati di Floro Flores: nulla da fare per un difensore

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