Benevento-Cerignola dall’ex Maiuri parole al miele alla città | Qui vissuta una stagione bellissima
Enzo Maiuri, ex allenatore, ha espresso parole positive sulla città di Benevento, ricordando con affetto la stagione trascorsa. Ha descritto il periodo come uno dei più belli della sua carriera e ha sottolineato il legame speciale con il territorio, evidenziando il suo amore per il Benevento e il suo impegno nel club locale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dopo la partita tra Benevento e Cerignola.
Tempo di lettura: < 1 minuto Che fosse un gran signore era cosa nota così come l’amore di Enzo Maiuri per Benevento e il Benevento. Il tecnico del Cerignola che oggi ha strappato un 2-2 alla Strega e in sala stampa ha avuto parole dolci per città, squadra e società. “Mi complimento – ha detto – per la vittoria del campionato. Complimenti anche alla società che ha messo a disposizione del tecnico una rosa molto importante. Vedere uno stadio così è bellissimo, purtroppo non sono riuscito a salutare tutti. Sarei voluto andare a salutare anche i Distinti e la Curva, ma la scena era della squadra e mi sono tirato fuori. Ho salutato solo la Tribuna prima di rientrare nello spogliatoio.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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