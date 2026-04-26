Enzo Maiuri, ex allenatore, ha espresso parole positive sulla città di Benevento, ricordando con affetto la stagione trascorsa. Ha descritto il periodo come uno dei più belli della sua carriera e ha sottolineato il legame speciale con il territorio, evidenziando il suo amore per il Benevento e il suo impegno nel club locale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dopo la partita tra Benevento e Cerignola.

Tempo di lettura: < 1 minuto Che fosse un gran signore era cosa nota così come l’amore di Enzo Maiuri per Benevento e il Benevento. Il tecnico del Cerignola che oggi ha strappato un 2-2 alla Strega e in sala stampa ha avuto parole dolci per città, squadra e società. “Mi complimento – ha detto – per la vittoria del campionato. Complimenti anche alla società che ha messo a disposizione del tecnico una rosa molto importante. Vedere uno stadio così è bellissimo, purtroppo non sono riuscito a salutare tutti. Sarei voluto andare a salutare anche i Distinti e la Curva, ma la scena era della squadra e mi sono tirato fuori. Ho salutato solo la Tribuna prima di rientrare nello spogliatoio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, dall’ex Maiuri parole al miele alla città: “Qui vissuta una stagione bellissima”

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