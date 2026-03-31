Conceicao al miele | Sono felice alla Juventus il mio obiettivo principale è vincere trofei qui 

Francisco Conceicao ha espresso soddisfazione per la sua esperienza alla Juventus, dichiarando di essere felice di far parte del club. Ha affermato che il suo obiettivo principale è vincere trofei con la maglia bianconera. La comunicazione è arrivata tramite dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri o altri aspetti della sua carriera.

Francisco Conceicao si è detto felice alla Juventus e volenteroso di vincere trofei in maglia bianconera. Vediamo le sue parole. Francisco Conceicao ha rilasciato una lunga intervista con suo padre Sergio a The Ahletic. Di seguito le loro parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sérgio, com’era Francisco da bambino? E, Francisco, com’è stato crescere con un padre famoso? Sérgio – « Francisco è sempre stato competitivo, sensibile e molto legato alla famiglia. Sempre tra i migliori della classe. Si era iscritto all’università per studiare educazione fisica, superando tutti gli esami con voti altissimi, ma giocando alla Juventus ha messo gli studi in pausa » Francisco – « Sono sempre stato molto orgoglioso di mio padre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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